Der amerikanische Möbelhersteller Steelcase Inc. (ISIN: US8581552036, NYSE: SCS) wird am 17. Juli 2023 eine Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar je Anteilsschein an die Aktionäre ausschütten. Record date ist der 6. Juli 2023. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,40 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 7,24 US-Dollar (Stand: 21. Juni 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 5,52 Prozent. Steelcase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...