Everfuel, das dänische Unternehmen für Wasserstoffbetankung, hat sich in den Bereichen Wasserstoffproduktion, -verteilung und -tankstellen einen Namen gemacht. Es setzt dabei auf digitale Lösungen, um die gesamte Lieferkette effizient zu gestalten. Obwohl Everfuel in der Wasserstoffbranche stark aktiv ist, konnte die Everfuel-Aktie in letzter Zeit nicht überzeugen. Der Aktienkurs befindet sich im freien Fall und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...