EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

Avemio AG übernimmt 100 Prozent der Anteile an der MoovIT GmbH und der MoovIT Software Products GmbH



29.06.2023 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Avemio AG übernimmt 100 Prozent der Anteile an der MoovIT GmbH und der MoovIT Software Products Gmb



Düsseldorf, 29. Juni 2023 - Die Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P) hat heute einen Vertrag geschlossen, der eine 100%ige Übernahme der MoovIT GmbH und der MoovIT Software Products GmbH (MSP), Köln vorsieht. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Avemio AG. Die Avemio AG wird einen Teil des Kaufpreises über eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre leisten. Der restliche Teil der Gegenleistung wird in bar erbracht. Die neuen Aktien werden unmittelbar an die Gesellschafter der MoovIT und der MSP ausgegeben, die nach der Transaktion langfristig als Geschäftsführer in den Unternehmen verbleiben. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Lock-up-Vereinbarung. MoovIT ist ein auf Broadcast IT Solutions spezialisierter Systemintegrator mit Schwerpunkt auf Software-Entwicklung und Beratung bei der Optimierung und Automatisierung von Videoworkflows. Die beiden akquirierten Gesellschaften erzielten im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von mehr als EUR 6 Mio. Mit diesem Zusammenschluss macht die Avemio AG einen großen Schritt in ihrer Transformation vom größten Handelsunternehmen für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigem Markt zum international aufgestellten Medientechnologie-Konzern.



Kontakt:

Ralf P. Pfeffer

Vorsitzender des Vorstands

admin@avemio.com



Ende der Insiderinformation



29.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com