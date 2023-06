NEW YORK (dpa-AFX) - Mehrere US-Banken habe nach dem bestandenen Stresstest der Federal Reserve höhere Dividenden angekündigt. Experten rechnen mit weiteren Mitteilungen, nachdem alle 23 untersuchten Geldhäuser erfolgreich waren. JPMorgan will seine Quartalsausschüttung um 5 Prozent auf 1,05 US-Dollar je Aktie anheben, wie das Institut am Freitag mitteilte. Auch Morgan Stanley und Wells Fargo kündigten höhere Dividenden an.

Während die Titel von Morgan Stanley im nachbörslichen Handel um ein Prozent stiegen, bewegten sich die Papiere der beiden anderen Banken kaum. Die meisten US-Bankaktien hatten allerdings bereits am Donnerstag einen Tag nach der Verkündung der Ergebnisses des Stresstest spürbar zugelegt./he