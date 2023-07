Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will der am 10. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt 1,75 Euro vorschlagen. Neben der bereits angekündigten Basisdividende in Höhe von 1,00 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) soll zusätzlich zu dieser Basisdividende eine Performance-Dividende in Höhe von 0,75 Euro (Vorjahr: 0,50 Euro) je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...