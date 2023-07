Die jüngsten Entwicklungen bei Tesla werfen Fragen auf: Das Unternehmen hat offenbar mit dem Abbau von Arbeitsplätzen in der Batteriemontage seines Werks in Shanghai begonnen. Laut Bloomberg News wurden einige Mitarbeiter bereits über den Umzug in andere Bereiche informiert, darunter die Lackierung und die allgemeine Montage. Ziel ist es, durch Automatisierung die menschliche Arbeitskraft am Batteriefließband zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...