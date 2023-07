Die NEL-ASA-Aktie zeigt momentan eher Zeichen einer Pattsituation als eine klare Bodenbildung - so könnte man die gegenwärtige Grafiksituation charakterisieren. Die Aktie startete erst am Dienstag mit einem starken Aufschwung an der Heimatbörse in Oslo. Der Kurs der NEL-ASA-Papiere begann vielversprechend bei ungefähr 12,56 NOK und erreichte ein Tageshoch von 12,59 NOK - was einem Gewinn von fast 5 Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...