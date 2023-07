Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4526/ Die Wiener Börse Pläusche NextGeneration (WBP NextGen) sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Host Christian tauscht sich dabei mit Showpraktikant Laurenz Schwieger (21, Vienna Business School) zu den grossen Themen der vergangenen und nächsten Tage aus. Ziel: Gegenseitig voneinander zu lernen und in Q&A-Form auch öffentlich ein paar Punkte zu präzisieren. Im Nachklang der Folge 1 wurde Laurenz in die Wiener Börse eingeladen und durfte dort mit den aktuellen Internships der Börse eine lässige Infostunde mit Martin Wenzl, Markus Brantner und Johannes Klaus geniessen, das Börsetrio gab Einblick in die jeweiligen Fachbereiche. Und unser Praktikant hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...