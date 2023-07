NEUBEWERTUNG KOMMT: Einzigartig: Nach unten durch Cash-Übernahmeangebot abgesichert und nach oben der volle Lithium-Hebel! KAUFEN!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bereits in unserem letzten Artikel (Link hier) hatten wir geschrieben, dass jede gute Nachricht das Unternehmen teurer macht! Dass gleich in Anschluss an unseren Artikel so eine Hammer-Meldung folgen würde, hatten wir ehrlich gesagt auch nicht erwartet.

Die Zukunft gehört Alpha Lithium und seinem "Tolillar'-Projekt!

Unser Lithiumfavorit Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) hat am 10. Juli (Link zur Pressemeldung) überraschend für alle eine überzeugende vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ("PEA) für sein firmeneigenes "Tolillar'-Projek in Argentinien vorgelegt! Und diese hat es definitiv in sich! Aber sehen Sie selbst…

Die Highlights im Schnellüberblick!

Der Nettobarwert des Projektes ("NPV') nach Steuern liegt bei 1,5 Mrd. USD (bzw. 2,0 Mrd. CAD) und einem internen Zinsfuß ("IRR') von 25,1 %!

5,3 Milliarden USD (7,1 Milliarden CAD) kumulierter freier Cashflow über eine 25-jährige Lebensdauer der Mine!

3,8 Jahre Amortisationszeit nach Steuern, ab Produktionsbeginn!

Erhebliches Aufwärtspotenzial aus unberücksichtigten Bohrungen, die noch nicht in dieser "PEA' enthalten sind! Wir gehen deshalb von einer Verdopplung des freien Cashflows aus!

Hoher Sicherheitspuffer und dennoch MEGA-Marge!

Die neuesten Ergebnisse der Vorläufigen Wirtschaftlichen Bewertung ("PEA') zeigen das enorme wirtschaftliche Potenzial dieses Milliarden-Lithiumsoleprojekts. In diesem Zusammenhang muss man aber noch wissen, dass die renommierten Experten von Ausenco Chile Limitada, die die "PEA' erstellt haben, das Lithiumsoleprojekt mit nur einer kommerziellen Jahres-Produktion von 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität berechnet haben. Und dazu wurde sogar ein sehr konservativer Lithiumpreis von nur durchschnittlich 22.990,- USD je Tonne angenommen!

Quelle: TradingEconomics.com, Alpha Lithium & JS Research UG

Nach unten abgesichert und nach oben der volle Lithium-Hebel!

Schon heute steht der Preis für Lithiumcarbonat mehr als 13 % über den Ausenco-Prognosen! Hier wurde scheinbar ein großer Sicherheitspuffer eingebaut. Aber dennoch wird hier zukünftig hochprofitabel Lithiumcarbonat hergestellt werden, wie die folgenden Zahlen beweisen.

Mit einem nach Steuern abgezinsten Netto-Barwert ("NPV') von 1,5 Mrd. USD (2,0 Mrd. CAD) der mit 8 % diskontiert wird arbeitet Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) mit einer internen Rendite ("IRR') von 25,1%! Das ist irre gut! Die Amortisationszeit nach Steuern beträgt entsprechend nur 3,8 Jahre, ab Produktionsbeginn.

Bei einer angenommenen Produktionsdauer von 25 Jahren wird ein kumulativer "Free Cashflow' nach Steuern von 5,3 Mrd. USD (7,1 Mrd. CAD) erwirtschaftet!

Langfristig ist aber ein Minenleben von mindestens 40 Jahren geplant, bei einer Produktion von 50.000 Tonnen "LCE' pro Jahr! Dann reden wir, ausgehend von 40 Jahren, von einem "Free Cashflow' von sage und schreibe rund 17 Mrd. USD!

Die Studie ist deshalb auf 25.000 Tonnen und 25 Jahre begrenzt, da lediglich die Ressourcen bis Mitte 2022 in die "PEA' eingeflossen sind, die für so eine Studie zugelassen sind. Alpha wird aber versuchen, schnellstmöglich die nach Mitte 2022 abgeschlossenen Bohrungen mit zu berücksichtigen und rechnet deshalb schon heute damit, dass die erweiterte Ressource eine deutlich längere Minenlebensdauer mit einer erweiterten Kapazität von weiteren 25.000 Tonnen pro Jahr unterstützen wird.

Niedrige Investitions- und Produktionskosten = hohe Gewinnmarge!

Die anfänglichen Investitionskosten ("CAPEX') belaufen sich auf rund 777 Mio. USD, in der sogar eine Reserve in Höhe von 179 Mio. USD für Eventualitäten enthalten sind. Die Betriebskosten ("OPEX') für den Soleabbau und die Verarbeitung werden mit 5.150,- USD pro Tonne beziffert, wobei die Cash Kosten der Bergbau-, Verarbeitungs-, Transport- und Lizenzgebühren bei 6.301,- USD pro Tonne liegen werden. Auch diese Zahlen bestätigen unumstößlich die wirtschaftliche Stärke und Rentabilität des "Tolillar'-Projekts.

"Tolillar' profitiert also von gleich mehreren Faktoren, wozu definitiv auch die unmittelbare Nähe zur Livent's "Fenix'-Mine gehört, dank der nämlich eine hervorragende Infrastruktur, inklusive Strom- und Erdgasleitung, etabliert ist. Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) seine bedeutende Süßwasserquelle auf dem "Tolillar-Salar' rundet den Betrieb einer großen Lithiumanlage schlussendlich perfekt ab.

Jetzt wird gerechnet!

Was wäre ein akzeptabler Übernahmepreis?

Mit einem aktuellen Börsenwert von 256,4 Mio. CAD ist Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) aus unserer Sicht viel zu günstig bewertet, wie unsere drei untenstehenden marktüblichen Bewertungsansätze ganz klar unterstreichen!

"Fair-Market'-Bewertungsansatz 1:

Über die Produktion von 25.000 Tonnen "LCE' pro Jahr zu 22.990,- USD je Tonne haben wir ja schon berichtet. Doch was sagen diese Zahlen eigentlich aus, und was ist, wenn der Preis steigt? Dazu haben wir unser Berechnungstool bemüht, das die Zahlen unserer Meinung nach eindeutig Visualisiert!

In der Tabelle unten haben wir drei Preis-Szenarien erstellt, um die jährlichen Cashflows von Alpha Lithium zu ermitteln. Bei einem konservativen Verkaufspreis von 30.000,- USD pro Tonne Li2CO3 (etwa aktueller Preis) würde das Unternehmen schon mehr als 592 Mio. USD p.a. erwirtschaften!

Wie man sehr schön sehen kann, wird selbst bei einer 25.000-Tonnen "LCE'-Produktion schon richtig viel Geld verdient, auch bei niedrigen Lithimcarbonat-Preisen. Entsprechend mindestens das Doppelte, bei einer Produktionsverdopplung!

Setzt man dann einen typischen "OCF'-Multiple von nur 3 an (@ USD/CAD von 1,35) kommen wir auf einen möglichen Zielkurs von 9,42 CAD bzw. 558 % über dem aktuellen Aktienkurs von Alpha Lithium!

"Fair-Market'-Bewertungsansatz 2:

Bei diesem Bewertungsansatz wird ein typischer P/NPV (0,3x bis 0,7x) angesetzt, der typischerweise bei "M&A'-Transaktionen für ein Rohstoffprojekt gezahlt wird. Bei einem sehr konservativen 0,3x des NPV's läge das mögliche Kursziel bei satten 3,30 CAD pro Alpha Lithium (WKN: A3CUW1)-Aktie, und damit rund 130 % über dem Berechnungs-Kurs von 1,43 CAD!

Stellt sich nun noch die Frage, was ist der faire Übernahmewert einer solchen Firma. Auch dazu heben wir etwas gerechnet!

Fair-Market Bewertungsansatz 3:

Bei dem dritten Bewertungsansatz wird ein möglicher Übernahmepreis für das Lithiumprojekt angesetzt, der sich an früheren "M&A'-Übernahmen von ähnlichen Projekten orientiert. Würde das "Tolillar'-Projekt beispielsweise für 400 Mio. USD verkauft, würde jeder Aktionär 2,71 CAD in Form einer Sonder-Dividende erhalten (bei einer 90 %igen Ausschüttungsquote).

Sie sehen, egal welcher Bewertungsansatz herangezogen wird, dass "Witzangebot von Tecpetrol (1,24 CAD) je Aktie und auch der aktuelle Aktienkurs von 1,43 CAD ist DEUTLICH zu niedrig! Selbst unsere noch konservativen Berechnungen zeigen, dass Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) nicht unter 3,- CAD übernommen werden sollte!

Fazit: Die Zeit für Alpha Lithium Investoren ist gekommen!

Lithium ist der Treibstoff der Zukunft, und Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) hat gerade die Lithium-Welt mit seinem bahnbrechenden "Tolillar'-Projekt aufgerüttelt. Die Nachfrage nach Lithiumkarbonat steigt exponentiell, da es in der Batterieindustrie, insbesondere für Elektromobilität, eine Schlüsselrolle spielt. "Tolillar' könnte das fehlende Puzzleteil sein, um den weltweiten Bedarf an Lithium zu decken und die Energiewende voranzutreiben.

Angesichts der spektakulären Ergebnisse und des enormen Potenzials von "Tolillar' sollten Investoren genau jetzt investieren. Denn Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) erscheint immer mehr auf dem Investoren-Radar, da zum einen die Nachfrage nach Lithiumkarbonat und Lithium-Ionen-Batterien kontinuierlich steigt und zum andern der feindliche Übernahmeversuch das Unternehmen ins Gespräch gebracht hat. Immer klarer wird, das Alpha Lithium der Schlüssel zur grünen Zukunft ist und Investoren eine Möglichkeit bietet, an einem Weltklasseprojekt teilzuhaben, das die Lithiumindustrie revolutionieren wird.

Günstiger Soleabbau und Wasser-Resevoir inklusive!

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) setzt bei seinem "Tolillar'-Projekt auf das bewährte Produktionsverfahren, das seit über zwei Jahrzehnten in Argentinien genutzt und optimiert wird und zu den kostengünstigen weltweit zählt! Die Produktion von Lithiumchemikalien aus Sole ist deutlich kostengünstiger als die Produktion aus Hartgestein, was Alpha Lithium einen signifikanten Wettbewerbsvorteil verschafft. Mit dem Erwerb des "Tolillar'-Projekts hat das Unternehmen übrigens auch gleich die Kontrolle über das Süßwasser- Reservoir, Personal und die Ausrüstung übernommen, wodurch mögliche Konflikte oder Wettbewerbe von vornherein ausgeschlossen wurden.

Verpassen Sie also nicht Teil dieser einmaligen Erfolgsgeschichte zu werden! Investieren Sie in Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) und profitieren Sie von den enormen wirtschaftlichen Möglichkeiten des "Tolillar'-Projekts und zusätzlich von dem 5.000 Hektar großen "Hombre Muerto'-TOP-Projekt. Die Zukunft der Lithiumindustrie beginnt jetzt, und Alpha Lithium steht an vorderster Front. Seien Sie dabei und sichern Sie sich Ihren Anteil an diesem Top-Unternehmen.

Die Übernahmeschlacht hat gerade erste begonnen und dürfte sich für Aktionäre am Ende massiv auszahlen…

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, Alpha Lithium, Titel-Bild: stock.adobe.com

Der Artikel wurde am 16. Juli 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Alpha Lithium, Swiss Resource Capital AG, eigener Research und eigene Berechnungen.

