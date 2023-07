Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis in US-Dollar stieg in der letzten Woche auf 1.960US-Dollar an, nachdem die neuesten Inflationszahlen in den USA niedriger ausgefallen waren, als es der Markt erwartet hatte. Dadurch verringerte sich die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts in den USA, was die Talfahrt des US-Dollars beschleunigte. Sechs Tage in Folge war der USD-Index gefallen und durchbrach am Mittwoch eine wichtige Unterstützung ...

