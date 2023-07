Der amerikanische Industriekonzern Hexcel Corp. (ISIN: US4282911084, NYSE: HXL) zahlt eine konstante vierteljährliche Dividende von 0,125 US-Dollar je Aktie an die Investoren, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 11. August 2023 (Record date: 4. August 2023). Im Januar 2023 gab Hexcel eine Anhebung um 25 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet das ...

