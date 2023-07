Der Mischkonzern Standex International Corp. (ISIN: US8542311076, NYSE: SXI) wird am 25. August 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 9. August 2023. Im Oktober 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um 7,7 Prozent bekannt. Insgesamt zahlt der Konzern damit die 236. Quartalsdividende in Folge seit dem Börsengang im November ...

