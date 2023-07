Gold Lion Resources Inc. gab letzte Woche eine strategische Namensänderung in "Lithium Lion Metals Inc." bekannt.



Das Unternehmen erklärte: "Der neue Name Lithium Lion Metals Inc. spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, sich modernen Herausforderungen zu stellen und bahnbrechende Fortschritte in der Energiemetallbranche zu erzielen. Er steht im Einklang mit unseren Grundwerten und langfristigen Zielen und stärkt unsere Position als Branchenführer und verantwortungsbewusstes Unternehmen."



Die Umbenennung in Lithium Lion Metals Inc. wird heute offiziell in Kraft treten. Die Aktien des Unternehmens werden unter dem neuen Symbol "LLM" gehandelt (bisher: "GL").



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

