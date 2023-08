Der Finanzdienstleister CNA Financial Corporation (ISIN: US1261171003, NYSE: CNA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,42 US-Dollar an seine Investoren ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 31. August 2023 (Record day: 14. August 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 39,15 US-Dollar 4,29 Prozent ...

