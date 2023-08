Der Luftfahrtgigant Airbus informierte kürzlich über seine neuesten Auslieferungsdaten. Im vergangenen Juli wurden 65 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, was laut Informationen von "airliners.de" den zweithöchsten Monatswert im laufenden Jahr darstellt. Im ersten Halbjahr lag die Gesamtauslieferung bei 381 Maschinen, was einem Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Airbus scheint also ...

