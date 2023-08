Pressemitteilung der Cardea Europe AG:

Cardea Europe AG wird von Cardea Luna Capital Partners LTD. übernommen und etabliert eine globale Fintech-Finanzierungsplattform

Die Cardea Europe AG (ISIN: DE000A3H2ZP5) hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb durch die Cardea Luna Capital Partners LTD. mit Wirkung zum 15. August 2023 getroffen hat. Cardea Luna ist eine neu gegründete Einheit, die von der Cardea Corporate Holdings Inc. kontrolliert wird; weitere Aktionäre sind Janus Financial Technologies und Luna Venture Partners Spain (DBA von Cardea Spain). Durch die strategische Übernahme wird die Cardea ...

Den vollständigen Artikel lesen ...