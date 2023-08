Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Liebe Anleger, Neu in die Watchlist des Hypergrowth Börsendienstes wurde die Fortinet-Aktie aufgenommen. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Zahlen veröffentlicht. Die kamen bei den Anleger allerdings gar nicht gut an. Die Aktie stürzte um 25 Prozent ab und das, obwohl das Unternehmen wächst und in Zukunft neue Rekorde erwartet. Bei Fortinet geht es um Sicherheit in der Digitalen Welt, denn das Unternehmen ist ...

