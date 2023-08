Die Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (ISIN: US98311A1051, NYSE: WH) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents je Aktie bekannt. Ausbezahlt wird die Dividende am 27. September 2023 (Record date: 13. September 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Auszahlung von 1,40 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 74,25 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 1,89 Prozent ...

