Die Faktoren, die zum Kursrückgang bei Telefonica Deutschland führten, wurden bereits ausgiebig diskutiert. Die Gesellschaft verzeichnet einen signifikanten Verlust in Form eines ihrer bedeutendsten Kunden als "Roaming-Partner". United Internet und 1&1 planen den Übergang zu Vodafone. Dies resultiert in einem geschätzten Umsatzverlust von ungefähr 600 Millionen Euro. Keine Überraschung also, dass der Aktienkurs ...

