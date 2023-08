Einzigartige Investmentchance im Nickelsektor! Neue Investitionen weltweiter Geldgeber richten den Fokus auf diese wichtigen Zukunftsmetalle! Kostenloses virtuelles Nickel-Seminar (in Englisch) gibt tiefe Einblicke!

Nickel wird immer mehr zum Schlüsselrohstoff für E-Auto-Batterien - und könnte bald knapp werden. Auch der Abbau des kostbaren Metalls ist oft problematisch.

Quelle: Elemts

Elektroautos als Fahrzeuge der Zukunft

In den kommenden Jahren werden wir sicherlich die Entwicklung von Elektrobatterien und eine darauf abgestimmte Straßeninfrastruktur erleben - zum Beispiel durch eine Zunahme der Zahl der Ladestationen. Prognosen zufolge soll der Anteil von Elektroautos in der Automobilindustrie bis 2040 auf etwa 60 % steigen. Derzeit liegt dieses er bei etwa 2 %. Diese Zahlen belegen, dass die Elektrifizierung der Automobilindustrie in den kommenden Jahren erheblich an Fahrt gewinnen wird, mit einer immer stärkeren Tendenz nach oben.

Nachfrage bei Nickel stiegt massiv

Die weltweite Nachfrage nach Nickel für die Produktion von EV-Batterien betrug im Jahr 2018 etwa 60.000 Tonnen. Es wird geschätzt, dass der Markt für diesen Batterietyp bis 2025 auf das Zehnfache wachsen kann. Unter solchen Umständen dürfte die Nachfrage nach Nickel im gleichen Maße steigen. So könnten sich die Vorkommen dieses Rohstoffs in der Automobilindustrie im Jahr 2025 auf rund 600.000 Tonnen belaufen.

Entscheidende Rolle von Nickel in der Automobilbranche

Die Transformation der Automobilindustrie bringt auch Veränderungen auf dem Rohstoffmarkt mit sich. Eines der Schlüsselmetalle für die Automobilindustrie ist derzeit Nickel - insbesondere aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Es wird sowohl bei der Herstellung von rostfreiem Stahl als auch bei der Produktion von Katalysatoren verwendet. Der Bedarf des Rohstoffs bei der Serienproduktion von Fahrzeugen ist daher schon jetzt sehr hoch. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass Nickel eine weitere sehr wichtige Verwendung in der Automobilindustrie hat, aufgrund derer zu erwarten ist, dass die Nachfrage nach diesem Element bald noch weiter steigen wird. Es ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung von Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Steigende Nachfrage durch Mobilitätswende

Störungen der Lieferkette und Ressourcenknappheit bei Batteriemetallen gefährden die E-Auto-Produktion. Die Hersteller engagieren sich daher stärker in den Rohstoffmärkten.

So gesehen sind Batterien das neu Öl!

Damit die Lieferung der Batterien mit der Produktion der Elektroautos Schritt halten kann und keine Engpässe entstehen, sichern sich Autohersteller rund um den Globus Batteriematerialien und Produktionskapazitäten.

Die Branche befindet sich im Übernahmefieber:

Tesla hat sich im Februar 2022 150.000 Tonnen Spodumen-Konzentrat (Lithium-haltiges Gestein) über fünf Jahre ab 2024 von Liontown Resources gesichert. Einen Monat später gab Tesla den Liefervertrag über 110.000 Tonnen über vier Jahre ab 2023 von Core Lithium bekannt. Im Mai 2022 wurde ein langfristiger Liefervertrag für Nickel aus einer kanadischen Mine der brasilianischen Gesellschaft Vale unterzeichnet.

Der deutsche Hersteller Volkswagen hat im März 2022 ein Joint Venture mit Zhejiang Huayou Cobalt und der Tsingshan Group für die Lieferung von Nickel und Kobalt gegründet. Im August folgte ein Vertrag über die Lieferung von Lithium, Nickel und Kobalt aus Kanada.

Kürzlich haben sich die Autobauer VW und Stellantis Minderheitsbeteiligungen an einer Nickelmine in Brasilien gesichert. Ebenfalls haben Stellantis und die staatliche finnische Bergbaugesellschaft Terrafame ein Lieferabkommen für Nickelsulfat unterzeichnet. Ab 2025 werde das finnische Unternehmen während der fünfjährigen Laufzeit der Vereinbarung Nickelsulfat an Stellantis liefern. Die Kooperation ist ein weiterer Teil der Elektrifizierungsstrategie von Stellantis und werde einen signifikanten Teil des Bedarfs an nachhaltigem, regional gewonnenem Nickel decken, so der Autohersteller

Im August 2022 sicherte sich Mercedes-Benz die Lieferung von Lithium, Nickel und Kobalt aus dem mineralreichen Kanada.

Im Oktober 2022 gab General Motors ein Investment in Höhe von 69 Millionen US-Dollar in Queensland Pacific Metals bekannt, um die Lieferung von Nickel und Kobalt-Sulphat zu sichern. Ab 2026 soll Vale Nickel für 350.000 Autos jährlich liefern.

Hohe Dealaktivität zeigt: Die Industrie positioniert sich offenbar für jahrelanges Wachstum und wir zeigen Ihnen wie Sie in diesem Sektor Geld verdienen!

Nickel im Fokus der großen Player!

