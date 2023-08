Was zeigt der ISM-Index eigentlich an? von Torsten Ewert Sehr verehrte Leserinnen und Leser, am Freitag dieser Woche und kurz vor dem langen Labor Day-Wochenende in den USA wird wieder der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Industrie) veröffentlicht - im Folgenden einfach "der ISM-Index" genannt. Er dürfte erneut weit unter der 50-Punkte-Marke bleiben und damit laut ISM ein Schrumpfen der US-Wirtschaft signalisieren. Doch die US-Wirtschaft wächst - im 1. Quartal mit 2,0 %, im ...

