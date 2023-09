Der amerikanische Getreidekonzern Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, NYSE: ADM) wird an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 45 US-Cents je Aktie an die Investoren ausbezahlen (Record day war der 16. August 2023). Es ist die 367. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Seit über 91 Jahren werden Dividenden ausgeschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der ...

