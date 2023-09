Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Stahlkonzern meets Spekulationen - ThyssenKrupp im Lichte der Analysten sehr stark - die Börsen sind vorsichtiger! Dies zeigt sich in der Kursentwicklung in der abgelaufenen Woche. ThyssenKrupp konnte mit dem Minus von fast -2 % schon am Donnerstag die vorher aufgelaufenen Kursgewinne nicht mehr halten. Die Börsen ziehen sich schon wieder zurück, nachdem der Wert in den vergangenen Handelssitzungen wohl vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...