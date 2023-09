Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola hat nun seinen Trend quasi eingebüßt. Die US-Amerikaner verloren zuletzt in einer Woche annähernd -25 %. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Börsen auch in der neuen Woche in den Modus eines Abverkaufs gehen. Die Aktie steckte schon am Freitag tief im Sumpf. Die Notierungen waren um annähernd -14 % nach unten gerutscht. Die Aktie hat damit die Untergrenze von 1 Euro inzwischen sehr klar hinter sich ...

