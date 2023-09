Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa ist wie erwartet an den Börsen bestraft worden - am Freitag ging es um mehr als -9,8 % abwärts - die Aktie ist so schwach wie lange nicht mehr Die Kurse waren erst vor wenigen Tagen unter die Marke von 1 Euro gerutscht. Nun haben Analysten bereits davor gewarnt, dass damit der Bereich der Penny Stocks erreicht sei. Unterhalb von 1 Euro ist eine Zone, in der sich Spekulanten breit machen, die auf einen ...

