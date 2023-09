Bernd Wünsche (Gurupress.de) - American Lithium hat zuletzt massiv geschwächelt - die Notierungen verlieren in einer Woche fast -14 % - der Trend ist vorbei! Zuvor hatte die Aktie von American Lithium immer wieder einen Aufwärtstrend behaupten können. Die Börsen waren euphorisch. Die Analysten haben gute Kursziele ausgegeben. All das steht nach dieser Woche zumindest auf dem Prüfstand. Die Aktie hat in den vergangenen Tagen in einer Woche mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...