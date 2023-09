Tesla: Die Aktie des E-Auto-Pioniers zeigt Flagge!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: TSLA



Rückblick: Das Elon Musk für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nimmt, hatten wir bereits besprochen. Musk argumentiert unter anderem, dass man in Zeiten hoher Zinsen Autos günstiger verkaufen müsse, damit sie erschwinglich blieben. Auch die Produktionskosten sollen durch mehr Effizienz sinken. Das Tesla-Papier konnte nach der jüngsten Korrektur den EMA-50 wieder zurückerobern.

Meinung: Die viel kritisierte Taktik seine Tesla-Modelle stark zu reduzieren, um Marktanteile zu gewinnen, erwies sich bei den letzten Auslieferungszahlen aus China als Erfolg. Im August konnten im Reich der Mitte 84.159 Fahrzeuge verkauft werden, was einer Steigerung von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Gegenüber dem Vormonat betrug der Anstieg sogar 31 %. Ohne die hohen Rabatte konnte Tesla im Juli nur 64.285 Einheiten absetzen. In einem starken Gesamtmarktumfeld könnte die Aktie des E-Autobauers in der nächsten Zeit zu den Top-Performern zählen.

Chart vom 08.09 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 249.01 USD



Setup: Bei einem Breakout aus der Flaggen-Formation könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-50 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TSLA



