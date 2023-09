EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

action press AG: action press stellt 200 Millionen Bilder künftig als kostenlose Streams zur Verfügung



Durch die bahnbrechende Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Bildstreaming, SmartFrame Technologies, bietet action press Verlegern weltweit die Möglichkeit, Bildcontent in Zukunft nicht nur kostenlos zu veröffentlichen, sondern als Premium-Werbeflächen zu nutzen.

Hamburg, 14. September 2023 - Die deutsche Fotoagentur action press freut sich, dank einer neuen Partnerschaft mit der britischen Firma SmartFrame Technologies Ltd. (London) einen neuen Standard in der Digitalisierung der Bildindustrie miteinzuleiten. Nach dem erfolgreichen Start der Partnerschaft zwischen action press, SmartFrame und New Zealand Rugby in diesem Sommer , hat action press nun das Modell von SmartFrame, das auf der Monetarisierung durch kontextbezogene Werbung basiert, für sein gesamtes Inhaltsarchiv übernommen.

Die action press international gmbh (Hamburg), neben ddp media GmbH, Tochtergesellschaft der action press AG (Frankfurt), betritt damit den schnell wachsenden Markt für kontextbezogene Werbung, der Schätzungen zufolge von 178 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 bis zum Jahr 2030 um mehr als 300 Prozent auf 562,1 Mrd. US-Dollar anwachsen wird.

Die Partnerschaft ermöglicht es Online-Publishern, den gesamten Inhalt von action press, der sich derzeit auf mehr als 200 Millionen Bilder beläuft, kostenlos auf ihren Websites zu veröffentlichen. Verlage betten dabei SmartFrame-Bilder als html-Code urheberrechtskonform in ihre redaktionellen Inhalte ein. SmartFrame-Bilder werden in der höchstmöglichen Auflösung ausgeliefert, ohne die Ladezeiten der Seite zu beeinträchtigen. Sie bieten dem Endnutzer ein fesselndes Bilderlebnis, das die Verweildauer durch interaktive Funktionen wie die Vollbildansicht und die unternehmenseigene Hyper-Zoom-Technologie erhöht. Ähnlich wie beim YouTube-Modell monetarisiert SmartFrame das Interesse der Nutzer für die Bildinhalte, und bezahlt die Ersteller, Vertreiber und Verlage durch die darin angezeigte Werbung.

Das Daten- und Analyse-Panel von SmartFrame liefert Verlagen neue Bilddaten und Einblicke in ihre Leserschaft. Eine Kalkulation aus den Metadaten der Fotos, dem Kontext der Seite, Standort und Gerät des Betrachters sorgt für maximale Kontextrelevanz der eingeblendeten Werbung und eine effiziente Adressierung relevanter Zielgruppen. Dadurch können bis zu viermal so hohe Tausenderkontaktpreise (TKP) erzielt werden, wie durchschnittlich aus programmatischer Werbung oder klassischer Displaywerbung. Verleger können somit neben ihren bestehenden Werbeeinnahmen durch die Einbettung der kostenlosen SmartFrames zusätzliche Einnahmen generieren.

Für Ulli Michel, CEO von action press international, und selbst lange Jahre weltweit erfolgreich als Pressefotograf tätig, ist nicht zuletzt ein weiteres bedeutendes Feature der SmartFrame Technologie eine Herzensangelegenheit: der integrierte Kopierschutz der SmartFrames und die digitale Lokalisierbarkeit jeder einzelnen Veröffentlichung. "Hiermit wird endlich eines der größten Probleme der Bildbranche angegriffen" erklärt er, "die unrechtmäßige Verwendung von Bildern auf Social Media, die oftmals unwissentlich illegale Verwendung im Internet durch Copy & Paste, und das fehlende Bewusstsein für den Wert von Eigentum und Leistung der Fotografen." Ulli Michel ist sich sicher, dass der Verlust von Lizenzgebühren für Fotografen und Agenturen sowie der Aufwand der Rechteverfolgung in den nächsten Jahren der Vergangenheit angehören wird.

Er fügte hinzu: "Nach dem Erfolg unserer Partnerschaft mit New Zealand Rugby war die Zusammenarbeit mit SmartFrame eine natürliche Entwicklung für uns. Unser Engagement, zeitlose Momente mit der Fotografie einzufangen, deckt sich mit der Vision von SmartFrame für eine fairere digitale Zukunft für alle, die mit Fotografie zu tun haben. Wir freuen uns darauf, dass unser reichhaltiges Archiv an Inhalten durch die SmartFrame-Plattform einen neuen kommerziellen Wert erhält, der allen an den Online-Medien beteiligten Akteuren neue Wege für Engagement und Umsatzgenerierung eröffnet."

Für Rob Sewell, CEO von SmartFrame Technologies, bedeutet diese Kooperation einen wichtigen Meilenstein: "Die Aufnahme von action press international in das SmartFrame-Ökosystem ist ein gewaltiger Schritt nach vorn in unserer Mission, die digitale Bildlandschaft zu verändern. Indem wir die unglaubliche Bildbibliothek von action press international mit der Technologie von SmartFrame kombinieren, verbessern wir unsere Position, um Fotografen, Verlagen, Werbetreibenden und dem Publikum gleichermaßen einen noch nie dagewesenen Mehrwert zu bieten."

Über action press international: Die action press international GmbH (Hamburg) ist in 120 Ländern aktiv und stützt sich zusammen mit Partnern auf ein Netzwerk von rund 5.000 Fotografen. Zusammen mit der ebenfalls in Hamburg ansässigen ddp Media GmbH ist sie Teil der action press AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Fotoagenturgruppe verfügt mit einem Bestand von mehr als 200 Millionen Fotos und Videos über eine der größten Datenbanken digitaler Media Assets weltweit. action press gilt als führende Marke für News-, Sport- und Entertainment-Content. ddp ist der abteilungsübergreifende Qualitätsanbieter von Fotos, zu dem die Marken ddp images, Picture Press, Intertopics und Food Centrale sowie die Fotoagentur Stella Pictures (Stockholm) gehören. Der Vorstand der action press AG besteht aus Ulli Michel und Prof. Moritz Hunzinger, Vicente Poveda ist Geschäftsführer der ddp Media GmbH.

Über SmartFrame Technologies: SmartFrame Technologies wurde 2015 gegründet und ist ein in London ansässiges Technologieunternehmen, der den Standard für digitale Bilder neu definiert. Seine SmartFrame-Plattform ermöglicht es Inhaltseigentümern und Marken, ihre Inhalte zu schützen und bestmöglich zu präsentieren. Gleichzeitig können Publisher hochwertige, authentifizierte Bilder kostenlos beziehen und einbetten, und alle Beteiligten können durch In-Image-Werbung neue Einnahmequellen erschließen.



Rückfragen: Vorstand der action press AG - Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20

- Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03

https://www.actionpress-ir.de



