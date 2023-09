Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat sich wieder deutlich nach oben geschoben. Der Finanzdienstleister konnte am Donnerstag ein Plus von 3,7 % verbuchen. Nun geht es um die 70 - Die nächste Grenze bei der Marktkapitalisierung lautet 70 Milliarden Euro! PayPal hat mit den jüngsten Gewinnen auch die Bilanz für die vergangene Woche bereinigt. Es ging am Donnerstag nun insgesamt für die zurückliegenden fünf Tage um mehr als 3,7 % ...

