Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Varta hat sich in den vergangenen Tagen unter dem Strich wieder berappelt. Am Freitag aber verlor die Aktie mehr als 4 %. Das war nicht nötig. Neue Nachrichten sind zum Speicher-Unternehmen nicht an den Markt gekommen. Dennoch kam es zu einem recht volumenstarken Abverkauf. Die Aktie von Varta hat aber auf der anderen Seite Pluspunkte behalten können: Die Grenze von 20 Euro hielt! Varta bleibt derzeit damit in ...

