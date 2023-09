Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Amazon-Aktie zeichnet sich durch eine positive Entwicklung in der letzten Handelswoche aus. Mit einem Kurs von 140 USD und einer wöchentlichen Steigerung von 1,8 % deutet vieles darauf hin, dass die Bullen das Ruder fest in der Hand haben. Insbesondere der gleitende Durchschnitt der letzten zehn Handelstage bestätigt den aufsteigenden Trend. Aber was steckt hinter dieser Dynamik? Barclays-Analyse: Kursziel ...

