Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio hat zuletzt an den Börsen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. In der vergangenen Woche sattelten die Chinesen insgesamt mehr als 5 % auf. Und die Analysten sind offenbar von der Aktie mehr als begeistert. Denn: Nio hat nach den gewonnenen 5,25 % angeblich auch noch immer ein durchschnittliches Kurspotenzial in Höhe von mehr als 30 %. Im Mittel wohlgemerkt, womit sich laut Marketscreener auch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...