Bernd Wünsche (Gurupress.de) - FREYR Battery wird ersichtlich immer schwächer. Die Notierungen sind auch am Montag gerutscht - um gleich fast - 2 %. Damit ist der Wert auf dem Weg dazu, den nächsten Tiefpunkt zu markieren. FREYR Battery hat alleine in den vergangenen fünf Handelstagen mehr als -8 % abgegeben. Das an sich ist bereits ein klares Signal zum Zustand der Aktie. Die Aktie rutscht damit immer näher an die Marke von 5 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...