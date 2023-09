Der amerikanische Getränkekonzern Keurig Dr Pepper Inc. (ISIN: US49271V1008, NYSE: KDP) zahlt seinen Aktionären am 13. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,215 US-Dollar je Aktie (Record date ist der 29. September 2023) aus. Im Vergleich zum Vorquartal (0,20 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 7,5 Prozent. Der Konzern zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,86 US-Dollar je Anteilsschein. Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...