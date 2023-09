Die amerikanische Cousins Properties Inc. (ISIN: US2227955026, NYSE: CUZ) schüttet am 13. Oktober 2023 eine Dividende in Höhe von 0,32 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal an die Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 4. Oktober 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,28 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 5,73 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...