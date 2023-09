Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa konnte sich am Mittwoch wieder berappeln - allerdings nur minimal. Die Norweger gewannen etwas hinzu und überwanden eine wichtige Marke. Das Ende ist vorläufig abgewendet. Nel Asa war in den Tagen zuvor massiv weiter nach unten gereicht worden. Die Aktie verlor an drei aufeinanderfolgenden Tagen und rutschte intraday zuletzt sogar unter die Marke von 0,90 Euro. Der Abwärtstrend war in den zurückliegenden ...

