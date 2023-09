Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat am Freitag eine Art von Tiefpunkt erreicht. Die Aktie stürzte um weitere -1,5 % abwärts. Damit ist PayPal nun auf weniger als 55 Euro an den Märkten angekommen. Dies könnte eine Wende darstellen - in eine nicht so gute Richtung. PayPal: Der Markt lässt sich gar nicht aufhalten Der Markt lässt sich hier gar nicht mehr richtig aufhalten, haben Analysten angemerkt. Denn innerhalb einer Woche verlor die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...