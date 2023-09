Jakob Ems (Gurupress.de) - Die PayPal-Aktie schloss am Montag bei 58,69 USD, was einen Zuwachs von 1,1 % gegenüber dem Vortag bedeutet. Trotz dieses kurzen Aufatmens scheint die Situation alles andere als rosig. Ein Rückblick auf die letzten fünf Handelstage zeigt ein Minus von 6,9 %, was für Anleger wenig erfreulich ist. Der gleitende Durchschnitt über 10 Tage (GD10) weist eine abwärts gerichtete Bewegung auf, und der Aktienkurs bewegt ...

