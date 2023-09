Bernd Wünsche (Gurupress.de) - American Lithium konnte am Montagvormittag mit dem Plus von mehr als 3,4 % an den Börsen erneut überzeugen. Dies ist durchaus überraschend, denn die Notierungen waren in den vorhergehenden fünf Handelstagen mit dem Minus von -13 % sehr viel schwächer geworden. Die Aktie ist aus fast unerfindlichen Gründen wieder stärker abgestürzt. American Lithium: Was passiert im Hintergrund? Die Notierungen sind über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...