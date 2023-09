Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Der Trend für Varta läuft nun kurzfristig wieder in die falsche Richtung. Der Titel konnte am Montag auch den Wochenend-Kurs vom Freitag nicht mehr verteidigen. Es ging um fast -1 % nach unten. Nach fast 10 % Minus in einer Woche ist das kurzfristige Aufflackern der Trend-Bewegung bei und für Varta ggf. einmal vorbei. Varta hat versucht, sich mit dem Aktienkurs über der Marke von 20 Euro zu etablieren. Der ...

