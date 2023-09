12 Psychedelika-Titel im Fonds: Das M&A-Übernahmekarussell dreht sich im Psychedelika-Sektor immer schneller!

Anzeige / Werbung

Positive Entwicklungen nicht nur bei amerikanischen Cannabis-Aktien - auch Psychedelika-Titel haben in den letzten Wochen durch eine Reihe von positiven Nachrichten Rückenwind. Mit diesem Fonds sind Sie dabei.

Liebe Leserinnen und Leser,

gleich drei Biotechunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung von psychedelischen Medikamentenwirkstoffkandidaten, die sich im GF Global Cannabis Opportunity Fonds (WKN: A2P2FA) befinden, waren im August das Ziel von M&A-Übernahmen!

Das Fondsmanagement sieht bei Medikamenten der nächsten Generation auf Basis psychedelischer Wirkstoffe weiterhin viel Potential. Aussichtsreiche Unternehmen aus diesem Biotech-Spezialbereich stellen daher weiterhin ein Kern-Anlagethema im Fonds dar.

Im Anlagevermögen befinden sich aktuell 12 aussichtsreiche Titel aus diesem Spezial-Sektor.

Target 1: Reunion Neuroscience Inc.

Am 01. August 2023 wurde der Unternehmenszusammenschluss von Reunion Neuroscience und MPM BioImpact bekanntgegeben.

Target 2: Mindset Pharma Inc.

Am 31. August 2023 gab das japanische biopharmazeutische Unternehmen Otsuka bekannt, dass es das kanadische Unternehmen Mindset Pharma für 80 Mio. CAD akquirieren wird.

Die Aktie von Mindset konnte bereits seit Anfang April eine Kursrally von 0,22 auf über 0,70 CAD hinlegen.

Target 3: Small Pharma Inc.

Cybin Inc. gab am 28. August 2023 bekannt, dass es Small Pharma Inc. übernehmen will.

Die IP-Portfolios beider Unternehmen umfassen insgesamt 28 Patente und 158 angemeldete Patente im Bereich psychedelischer Wirkstoffkandidaten.

Neuer Schwung für Psychedelika-Titel auch durch ein eine neue JAMA-Publikation zur Wirksamkeit von Psilocybin bei Depressionen

Am 31.08.23 wurden positive Ergebnisse einer klinischen Studie des Usuna-Instituts (Link Studienergebnisse hier) des psychedelischen Wirkstoffes Psilocybin veröffentlicht.

So der randomisierten Studie war eine mit psychosozialer Unterstützung verabreichte Einzeldosis von 25 mg Psilocybin im Vergleich zu einer 100 mg Dosis Niacin-Placebo, die nach einem identischen Protokoll verabreicht wurde, mit einer klinisch und statistisch signifikanten Verringerung der depressiven Symptome und einer Verbesserung der Maße der funktionellen Einschränkungen verbunden .

Diese Ergebnisse ergänzen den Beweis dafür, dass Psilocybin - wenn es mit psychologischer Unterstützung verabreicht wird - als neuartige Intervention bei MDD (Major Depression Disorder) vielversprechend sein könnte.

Es befinden sich derzeit insgesamt 12 Aktien mit Bezug auf Psychedelika im Anlagevermögen des GF Global Cannabis Opportunity Fund.

Vertrauen Sie auf die Expertise und Erfahrung des Portfolio Management-Teams von GF Global Cannabis Opportunity Fund. Mit einem strategischen Investment in den GF Global Cannabis Opportunity Fund investieren Sie in einen aktiv gemanagten Korb von aussichtsreichen Cannabis- und Psychedelika Aktien, die besonders von den globalen Megatrends profitieren. Dieser Fonds ist der weltweit erste börsennotierte Publikumsfonds mit ausschließlichem Fokus auf Psychedelika- und Cannabis Aktien.

Das strategisch diversifizierte Anlageportfolio besteht aus ca. 30-40 attraktiven Unternehmen, um eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu ermöglichen und die Möglichkeit eines Totalverlustes zu verringern. Mit Hilfe eines mehrstufigen Titelselektionsverfahrens, sowie eines ausgeklügelten Risikomanagements, mit klar definierten charttechnischen Ein- und Ausstiegssignalen, wird versucht das Optimale für Ihr Investment zu erreichen.

Mit dem GF Global Cannabis Opportunity Fund setzen Sie mit einem breit diversifizierten Basket von Cannabis- und Psychedelika-Unternehmen auf zwei starke Anlagetrends.

Hintergrundinformationen zum GF Global Cannabis Opportunity Fund:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar!

Im Anlagevermögen des Fonds befinden sich derzeit 37 Titel. Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements - lesen Sie gerne weitere Informationen hier: hanffonds.de

Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements und lesen Sie gerne weitere Informationen zum Fonds hier.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG.

Kurzprofil des Fonds:

Name: GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN: LI0507461338 WKN: A2P2FA Ticker Bloomberg: CANABIS LE Ticker Deutschland: 4TYA Ausgabeaufschlag: Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch Smartbroker.de) Erfolgsverwendung: Thesaurierend Managementvergütung: 1,30% p.a. Performance-Fee: 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW: First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Aktuelle Kurse des Fonds können Sie u.a. auf wallstreet-online.de nachverfolgen: https://www.wallstreet-online.de/aktien/green-thumb-industries-aktie

Risikohinweis / Interessenskonflikt:

Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV. Der Fondsmanager Carsten Ringler besitzt Anteile des GF Global Cannabis Opportunity Funds. Die im Beitrag angesprochenen Titel Small Pharma Inc. und Cybin Inc. befinden sich aktuell im Anlagevermögen des Fonds.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.

Enthaltene Werte: LI0507461338,NL0015000DX5,CA60255C8850