Bernd Wünsche (Gurupress.de) - American Lithium steht vor einer wichtigen Entscheidung - zumindest an den Börsen fällt nunmehr die Richtungsentscheidung. Mit dem Minus von -3,7 % am Dienstag ist der Titel nun einer wichtigen Marke etwas näher gekommen - im negativen Sinne. Die Marke von 1 Euro wartet: American Lithium Die Notierungen haben damit in den vergangenen Tagen fast schon wieder den Rückwärtsgang eingeläutet. Über den Zeitraum von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...