Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Endlich einmal eine gute Nachricht für Siemens Energy. Immerhin hat der Titel am Mittwoch in den ersten Handelsstunden einen weiteren Rutsch unter die Marke von 1 Euro verhindern können. Die Aktie gewann gut 1 % und schaffte es damit zumindest, sich auf mehr als 12,00 Euro zu etablieren. Die Notierungen sind dennoch in einem schwachen Umfeld. Am Dienstag zuvor ging es für Siemens Energy auf das neue Tief von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...