Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Canopy Growth konnte am Mittwoch an den Aktienmärkten punkten. Es ging immerhin um fast 4 % aufwärts, womit sich die Situation für den Cannabis-Wert weiterhin etwas entschärft. Am Tag zuvor hat die Aktie zwar einen Abschlag in Höhe von über -3 % hinnehmen müssen. Doch am Freitag vergangener Woche gelang ein in diesen Tagen durchaus beträchtlicher Durchmarsch. Die Aktie legte um mehr als 15 % zu. Canopy Growth: ...

