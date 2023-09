Die neuen ReSound Nexia TM -Hörgeräte bieten ein unvergleichliches Klangerlebnis für Menschen mit leichtem bis hochgradigem Hörverlust und sind bestens geeignet für das Hören im Lärm. 1

-Hörgeräte bieten ein unvergleichliches Klangerlebnis für Menschen mit leichtem bis hochgradigem Hörverlust und sind bestens geeignet für das Hören im Lärm. ReSound Nexia baut auf einer Tradition innovativer Konnektivität auf und unterstützt Bluetooth ® LE Audio einschließlich Auracast TM Broadcast Audio, die Zukunft der energiesparenden Konnektivität, die den Menschen neue Streaming- und Kommunikationsmöglichkeiten an öffentlichen Orten wie Theatern, Flughäfen, Restaurants und Arenen bietet.

LE Audio einschließlich Auracast Broadcast Audio, die Zukunft der energiesparenden Konnektivität, die den Menschen neue Streaming- und Kommunikationsmöglichkeiten an öffentlichen Orten wie Theatern, Flughäfen, Restaurants und Arenen bietet. Das miniaturisierte Design des leistungsstarken ReSound Nexia microRIE ist 25 % kleiner als das des Standard-RIE und sorgt so für bestmöglichen Tragekomfort, während er gleichzeitig mit den fortschrittlichsten Funktionen ausgestattet ist - und das alles ohne Kompromisse bei der Akkulaufzeit.

BALLERUP, Dänemark, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GN Hearing, der Weltmarktführer für Hörgeräte-Innovationen, kündigt heute die Einführung seiner Hörgerätefamilie der nächsten Generation, ReSound Nexia, an, die zwei nicht wiederaufladbare RIE-Modelle und ein neues wiederaufladbares microRIE umfasst. Das microRIE ist das bisher kleinste und komfortabelste Modell von GN Hearing, vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie und Funktionen. Darüber hinaus lässt sich ReSound Nexia mit AuracastTM verbinden, sodass auch Menschen mit Hörverlust von dieser neuen und aufregenden Entwicklung in der Konnektivität profitieren können.

GN Hearing weiß, dass die Schwierigkeit, Sprache im Umgebungslärm zu hören, der Tragekomfort und die Benutzerfreundlichkeit die größten Probleme für Hörgeräteträger darstellen.2 Eine kürzlich von GN durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass durchschnittlich 1 von 3 Hörgeräteträgern wegen der Beeinträchtigung durch laute Umgebungsgeräusche nicht ausgeht und stattdessen lieber zu Hause bleibt.3 Diesem Problem begegnet ReSound Nexia, das als bestes Hörsystem für das Hören im Störgeräusch bewertet wurde,1 und ein außergewöhnliches Sprachverstehen im Störgeräusch bietet,4 während es gleichzeitig einen branchenführenden Zugang zu und eine Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen bietet.5

Die charakteristische Kombination aus binauralem 4-Mikrofon-Beamformer und omnidirektionalem Hören verbessert den Zugang der Nutzer zu Sprache aus allen Richtungen und ermöglicht es ihnen, in allen Hörsituationen automatisch optimal zu hören und so ihre Interaktion mit der Umwelt zu verbessern.

ReSound Nexia ist mit Bluetooth® LE Audio ausgestattet, dem neuen Standard für Konnektivität. Es ermöglicht mehrere gleichzeitige Verbindungen und Freisprechanrufe mit anderen kompatiblen Geräten sowie eine höhere Klangqualität bei deutlich geringerem Akkuverbrauch.

Mit AuracastTM können ReSound Nexia-Träger wichtige Durchsagen in öffentlichen Räumen über ihre Hörgeräte hören, Audiosignale streamen, wann immer sie wollen, und Audiosignale mit Familie und Freunden austauschen, was die Art und Weise, wie Nutzer Audiosignale in privaten und öffentlichen Räumen erleben, jetzt und in Zukunft verändert.

Scott Davis, der ab dem 1. Oktober das Hörgerätegeschäft von GN leiten wird, erklärt: "ReSound Nexia stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Hörgerätetechnologie dar. Wir wissen, dass 4 von 5 Menschen die Art und Weise, wie und wo sie sich sozial engagieren, ändern, um sich an die Veränderungen ihres Hörvermögens anzupassen. Wir wollen, dass die Menschen sich in lauten Umgebungen wieder sicher fühlen. Durch erstklassiges Hören im Störgeräusch und die Unterstützung der unglaublichen Streaming-Funktionen von AuracastTM wird ReSound Nexia das Hörgeräteerlebnis neu definieren und den Nutzern die Möglichkeit geben, sich voll und ganz auf die Welt um sie herum einzulassen."

Ken Kolderup, Chief Marketing Officer der Bluetooth SIG, dazu: "In allen Lebensabschnitten verbinden uns Kommunikation und ein gesundes Gehör miteinander, mit unseren Gemeinschaften und mit der Welt. Wir freuen uns sehr, dass GN Hearing, ein Mitglied der Bluetooth SIG, innovative Hörlösungen auf den Markt bringt, die LE Audio und Auracast Broadcast Audio nutzen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und ein besseres Leben durch besseres Hören für alle zu fördern."

Diese jüngste Innovation von GN umfasst das bisher kleinste wiederaufladbare RIE, das 25 % kleiner ist als das Standard-RIE.6 Es wurde von Experten entwickelt, um die bestmögliche Ergonomie und Mechanik zu gewährleisten, die Mikrofonleistung und den Tragekomfort zu optimieren, und enthält gleichzeitig alle Technologien und Funktionen eines Standard-RIE sowie zusätzliche Vorteile. Dazu gehören der neue Beschleunigungssensor im microRIE, der es den Nutzern ermöglicht, ihr Ohr doppelt anzutippen, um Anrufe bequem entgegenzunehmen, und ein neues drahtloses CROS/BiCROS-System (kontralaterale und bikontralaterale Schallweiterleitung), das für Menschen mit einseitiger Taubheit entwickelt wurde.

Das microRIE wurde für leichte bis hochgradige Hörverluste entwickelt und ist eine einfach zu bedienende Lösung, die von den Nutzern für das Hören im Lärm am besten bewertet wurde1 - und das alles in einem leistungsstarken, miniaturisierten Design und ohne Kompromisse bei den Merkmalen, Funktionen oder der Batterielebensdauer.

Für das ultimative Fernseherlebnis führt GN Hearing außerdem den neuen TV-Streamer+ ein. Der TV-Streamer+ unterstützt AuracastTM Broadcast Audio und bietet Menschen mit Hörverlust sofortige Sprachverständlichkeit in der von ihnen bevorzugten Lautstärke und kann den klarsten gestreamten Ton an die Nutzer senden.

Die neuen ReSound Nexia-Hörgeräte werden ab dem 12. Oktober 2023 in den USA eingeführt, zusammen mit der entsprechenden Beltone Serene-Produktreihe.

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites zu ReSound und Beltone .

Über GN

GN bringt Menschen durch unsere führenden intelligenten Hör-, Audio-, Video- und Gaming-Lösungen näher zusammen. Inspiriert von Menschen und angetrieben von Innovationen liefern wir Technologien, die den Hör- und Sehsinn verbessern. Wir helfen Menschen mit Hörverlust bei der Bewältigung von Herausforderungen im Alltag, verbessern die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen und bieten großartige Erlebnisse für Audio- und Gaming-Fans.

GN wurde vor mehr als 150 Jahren mit der Vision gegründet, die Welt zu verbinden. Heute berührt GN, inspiriert durch unser starkes Erbe, mehr Menschen als je zuvor mit unserem einzigartigen Fachwissen und dem breitesten Produkt- und Dienstleistungsportfolio in unserer Geschichte - und bringt die Menschen näher an das heran, was ihnen wichtig ist. Wir vermarkten unsere Lösungen mit den Marken Jabra, ReSound, SteelSeries, Beltone, Interton, BlueParrott, Danavox und FalCom in 100 Ländern. Die 1869 gegründete GN-Gruppe beschäftigt mehr als 7 500 Mitarbeiter und ist an der Nasdaq Kopenhagen, Facebook , und X .

Über ReSound

ReSound ist ein anerkannter Pionier und Innovator auf dem Gebiet der Hörgeräte, der immer wieder neue Maßstäbe setzt, um das Leben für mehr Menschen besser klingen zu lassen. Als Teil der GN-Gruppe verfügt ReSound über einen einzigartigen Zugang zu Spitzenkompetenzen aus der Audiowelt, die seine medizinischen Lösungen mit einem tiefen Verständnis für nutzerzentriertes Design und Lifestyle-Bedürfnisse bereichern. Indem ReSound den Menschen in den Mittelpunkt der Innovation stellt, führt das Unternehmen immer wieder bahnbrechende Neuerungen ein, wie z. B. direktes Audio-Streaming vom iPhone zu den Hörgeräten und Fernbetreuung durch Hörgeräteakustiker über die Smartphone-App des Nutzers. ReSound ist ein engagierter und zuverlässiger Partner führender Hörgeräteakustiker in über 100 Ländern auf der ganzen Welt, der Menschen dabei hilft, mehr zu hören, mehr zu tun und mehr zu sein, als sie je für möglich gehalten hätten.

