Jakob Ems (Gurupress.de) - In den letzten Wochen war die Nel ASA-Aktie ein Name, den man eher mit einem Minuszeichen verbindet. Die Aktie beendete die vergangene Handelswoche mit einem Kurs von 8,49 NOK und einem Negativtrend von -14,3%. Für den aktuellen Monat zeichnet sich ein Rückgang von -26,7% ab. Doch nun könnte sich das Blatt wenden: Nel ASA hat den Plan veröffentlicht, eine neue Gigafactory in Michigan, USA, zur Herstellung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...