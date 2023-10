Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power scheint in eine entscheidende Phase zu gehen. Die Aktie aus Großbritannien hat am Freitag zwar nicht mehr viel bewegen können. Im Verlauf der vergangenen Woche aber ging es um -2,3 % abwärts. Ist das viel oder wenig? Die Gelehrten streiten. Die Prognosen sind stark: ITM Power Jedenfalls sind und bleiben die Prognosen für ITM Power derzeit sehr stark. Das Unternehmen kann darauf setzen, dass Analysten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...