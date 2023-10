Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Morphosys-Aktie, lange als aufstrebender Stern im Biotech-Himmel gehandelt, hat in dieser Woche einen massiven Rückschlag erlitten. Am Dienstag schloss die Aktie bei 23,34 EUR, was einem Minus von 10,2 % entspricht. Diese Abwärtsbewegung folgt auf eine kritische Analyse des Analysehauses Kempen, die Zweifel an der Wirksamkeit des Krebsmedikaments Pelabresib, dem Hauptprojekt von Morphosys, aufkommen lässt. ...

