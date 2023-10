DJ Deutsche Börse startet Marktkonsultation zu höherer Kappungsgrenze

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Index-Tochter der Deutschen Börse, Stoxx, überprüft die Kappungsgrenze der Einzelunternehmen im DAX. Dazu startet sie eine Marktkonsultation, die bis zum 8. November dauern soll. Abhängig vom Feedback der Marktteilnehmer soll die Kappungsgrenze nach dem März-Verfalltermin am 18. März auf 15 Prozent angehoben werden. Außerdem erwägt Stoxx abhängig von den Rückmeldungen in bestimmten Fällen die Einführung einer Intraday-Kappungsgrenze zum 24. Juni. Bisher greift die Kappungsgrenze nur einmal im Quartal. Die Ergebnisse der Konsultation sollen am 22. November veröffentlicht werden.

Die Kappungsgrenze von 10 Prozent war in die Diskussion geraten, weil Linde sie als Argument für den Wechsel der Notierung nach New York angeführt hatte. Profiteur einer höheren Grenze könnte zunächst SAP sein. Alle anderen Reformschritte wie die Neuregelung zur Berechnung des Reinvestierens der Dividenden sind von der Konsultation nicht beeinflusst.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 14:08 ET (18:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.