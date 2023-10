Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy ist fast schon wieder ungewöhnlich schwach aus dem Handel am Freitag gegangen. Die Notierungen verloren in etwa -3 %. Das ist ein Anschlag auf die Chance, wieder aufwärts zu klettern, wie es Siemens Energy noch am Mittwoch vor drei Tagen versuchte. Damit ist Siemens Energy unter dem Strich in der abgelaufenen Woche kaum vorangekommen. Die Aktie ist somit weiterhin klar unterhalb von 12 Euro ...

